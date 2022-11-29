АО «Транснефть – Прикамье» модернизировало систему управления нефтеперекачивающей станции

АО «Транснефть – Прикамье» завершило комплекс работ по реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) магистральной насосной станции №4 нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» в Республике Татарстан.

С целью повышения надежности работы оборудования произведена замена системы автоматизации магистральной насосной станции, находившейся в эксплуатации с 2004 года, на усовершенствованную микропроцессорную, соответствующую требованиям ПАО «Транснефть».

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

В рамках реконструкции с использованием современных технических решений и новейших средств измерений технологических параметров выполнена замена преобразователей давления на технологических трубопроводах НПС «Калейкино-4». Емкости сбора утечек и дренажа снабжены новыми радарными уровнемерами. В магистральной, подпорной насосной станции и помещении трубопоршневой поверочной установки системы измерений количества и показателей качества нефти произведен монтаж оптических пожарных извещателей пламени. В новом блок-боксе контрольно-измерительных приборов установлена система поддержания микроклимата. Кроме того, смонтирована новая кабельная эстакада протяженностью 80 метров и реконструировано 570 метров существующей.

Оборудование обладает повышенной эргономичностью и увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования, состояния запорной арматуры, позволяя повысить надежность эксплуатации и экологическую безопасность процесса транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Альметьевск – Горький-2.

Ввод объекта в промышленную эксплуатацию осуществлен в соответствии со сроками, предусмотренными программой технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть – Прикамье».