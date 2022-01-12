«Транснефть — Прикамье» модернизировало АСУТП производственного объекта в Пермском крае

АО «Транснефть — Прикамье» завершило комплекс работ по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) «Мостовая» в Пермском крае.

Проведена замена системы автоматизации, находившейся в эксплуатации с 2001 года, на современную микропроцессорную, соответствующую требованиям ПАО «Транснефть». Цель — повышение надежности работы основного и вспомогательного оборудования объекта.

В рамках модернизации произведено оснащение средствами измерения магистральной насосной станции и маслосистемы. Оборудованы системы сглаживания волны давления, регулирования давления, сбора утечек и дренажа фильтров-грязеуловителей. Смонтирован узел подключения НПС «Мостовая» к магистральному нефтепроводу (МН) Сургут — Полоцк с полной заменой кабельной продукции. Использованы современные технические решения, новейшие средства измерений технологических параметров.

В здании операторной установлены щиты и шкафы с контрольно-измерительными приборами (КИП), на технологических площадках и узлах заменены колодцы КИП с узлами отбора давления и измерения температуры. Использованное оборудование обладает повышенной эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных.

Новая микропроцессорная автоматизированная система управления технологическими процессами НПС «Мостовая» российского производства. Она обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования, запорной арматуры, позволяя повысить надежность эксплуатации и экологическую безопасность процесса транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Сургут — Полоцк.