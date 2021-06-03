«Транснефть – Прикамье» будет следить за качеством нефтепродуктов в Татарстане

На головной перекачивающей станции «Альметьевск» и продуктоперекачивающей станции «Ковали» АО «Транснефть – Прикамье» к системе магистральных нефтепродуктопроводов подключены четыре системы оперативного измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (ОСИКН).

Новые объекты построены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Ввод в работу ОСИКН усовершенствует оперативный учет нефтепродуктов и сократит время реагирования на изменение параметров транспортировки.

Комплексы состоят из оперативных блоков измерения показателей качества нефтепродуктов, ультразвуковых расходомеров, систем обработки информации, блоков пробно-заборных устройств и запарной арматуры. Оперативные СИКН оснащены оборудованием отечественного производства.

При монтаже новых систем выполнено устройство подъездных путей, прокладка кабелей, площадки обслуживания, силовых шкафов и шкафов автоматики, расходомеров, манометров, преобразователей давления и температуры, оперативных блоков измерения показателей качества нефтепродуктов.

Подключенные ОСИКН предназначены для автоматического оперативного контроля баланса дизельного топлива при транспортировке по магистральным нефтепродуктопроводам Набережные Челны – Альметьевск, Субханкулово – Альметьевск, Альметьевск – Нижний Новгород.

Системы в режиме реального времени производят измерение объема, температуры, плотности и вычисление массы нефтепродуктов. Данные показатели используются для внутреннего контроля и автоматически передаются в Единую систему диспетчерского управления для формирования оперативного баланса дизельного топлива. Кроме того, ОСИКН позволяют производить регистрацию и хранение результатов измерений, формирование отчетных документов за заданный промежуток времени.