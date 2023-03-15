«Транснефть» обнаружила взрывные устройства у трубопровода «Дружба» в Брянской области

«Транснефть» нашла на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, НПС не пострадала, ведутся следственные действия. Об этом сообщает ТАСС.

«Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов», – рассказал официальный представитель компании Игорь Демин.

Он добавил, что сегодня в полдень был замечен сброс с беспилотника еще одного взрывного устройства, скорее всего, аналогичного двум предыдущим. По его слоам, наличие металлических шариков в устройстве говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала.

Демин отметил, что в этом году станция не осуществляла перекачку нефти, поэтому резервуарный парк пустой.

«Ведутся следственные действия, НПС "Новозыбков" не пострадала», – заключил он.