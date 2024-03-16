Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Транснефть ликвидирует последствия выхода топлива по вине сторонней организации
15 марта 2024 года в 17:45 (мск) в Ютазинском районе Республики Татарстан автоматизированной системой контроля параметров работы трубопровода АО «Транснефть – Прикамье» зафиксировано падение давления на участке магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Субханкулово – Альметьевск.
Для обследования участка МНПП были оперативно направлены аварийные службы Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье», которые обнаружили выход топлива. Причина выхода – повреждение трубопровода буровой установкой подрядной организации ПАО «Татнефть» - ООО «СМУ №7». Работы в охранной зоне МНПП осуществлялись без необходимых допусков и разрешений.
В настоящее время выход нефтепродукта локализован, проводятся ремонтные работы, организуется вывоз загрязненного грунта и снега.
В работах задействованы 77 работников предприятия и 28 единиц спецтехники. Объем выхода дизельного топлива составил менее 0,75 м куб.
Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не представляет опасности для жителей и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Осуществляется постоянный экологический мониторинг. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Создана комиссия для выяснения причин произошедшего, информация о выходе топлива из МНПП направлена в надзорные организации.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников