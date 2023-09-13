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Трансляция пресс-конференции в Казани по итогам российско-китайского форума «РОСТКИ»
«Татар-информ» начинает прямую трансляцию пресс-конференции, посвященной итогам Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходил в Республике Татарстан 7-8 сентября.
7 сентября в рамках форума прошли международные сессии по культуре. В рамках трека «Культура» прошли сессия «Живопись как сохранение и развитие культурного наследия», сессия «Музейное дело: совместные выставочные проекты», сессия «Профессиональное музыкальное искусство: отражение культур России и Китая».
8 сентября в рамках форума прошла встреча министра культуры РТ Ирады Аюповой с представителями сферы культуры и искусства Китайской Народной Республики и Российской Федерации и Республики Татарстан.
Также в завершающий день форума прошла открытая лекция по культуре. Одним из спикеров лекции выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова с докладом «Культура татарского народа».
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