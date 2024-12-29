Трансляции виртуальных концертных залов Татарстана собрали почти 30 тыс. слушателей

Фото: Минкульт РТ

С 2019 года по конец 2024-го виртуальные концертные залы Татарстана провели 904 трансляции академических концертов. Их посетили порядка 30 тысяч слушателей, сообщили в Минкульте РТ.

По данным ведомства, в республике создано 10 таких площадок: в Набережных Челнах, Спасском, Елабужском, Бавлинском, Арском, Мамадышском, Альметьевском, Нижнекамском, Менделеевском, Буинском районах. Площадки оснащены необходимым оборудованием в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

«Основной задачей реализации проекта „Всероссийский виртуальный концертный зал“ выступает обеспечение условий равной доступности населения Российской Федерации к произведениям мировой академической музыки. Проект несет просветительскую миссию для духовного, нравственного и патриотического воспитания населения и подрастающего поколения», — заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

В министерстве напомнили, что в 2024 году Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, которая выполняет функции проектного офиса по реализации проекта, стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов в номинации «Лучший проектный офис ВКЗ». Для участия в мероприятии было подано 127 заявок от представителей 47 субъектов Федерации.

Национальные проекты были инициированы Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.