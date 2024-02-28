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Метшин уверен, что Казань сможет стать важной точкой на карте стран БРИКС
Трансляции «Игр будущего» собрали уже более 1 млрд просмотров. Об этом сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Уверен, наши гости в полной мере почувствуют наше гостеприимство и дружелюбие и донесут симпатию к России до своих соотечественников», - отметил градоначальник.
Метшин также напомнил, что на открытии фиджитал соревнований Президент России Владимир Путин дал высокую оценку их организации. Поэтому важнейшая задача на сегодняшний день – оправдать доверие и показать всё, на что способна Казань. Тем более, что в этом году в Казани предстоит принять беспрецедентное по масштабу и политической значимости международное событие – саммит стран БРИКС.
«Событие такого уровня будет у нас впервые <…> Уверен, что мы сможем стать важной точкой на карте стран БРИКС», - заключил Метшин.
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