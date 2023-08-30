Трансферы «Рубина»: какое усиление нужно Рахимову, уйдет ли Фамейе и когда ждать Чаврича

«Нам нужна «скамейка», чтобы мы были более боеспособны»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надеюсь, до закрытия окна сделаем 4-5 приобретений»

«Я просто понимаю, что в такой ситуации, в которой мы находимся, нам нужно усиление. Надеюсь, что до закрытия трансферного окна сделаем 4–5 приобретений. Нам нужна «скамейка», чтобы мы были более боеспособны», – говорил Рашид Рахимов после 0:3 от «Ростова».

На тот момент, две с половиной недели назад, ситуация в «Рубине» была удручающей – три поражения подряд и шесть игр без побед. Однако после этого казанцы неожиданно для многих выдали трехматчевую серию без поражений, в которую уложились победы над «Крыльями Советов» и «Уралом» (обе – по 2:1) и ничья с «Динамо» (2:2).

Кажется, результат пришел. Тем не менее, разговоры о необходимости усиления состава никуда не делись. Журналисты продолжают на пресс-конференциях затрагивать тему трансферов, а главный тренер «Рубина» отвечает все так же: «Работа идет, нужно подождать».

Однако времени для ожидания остается все меньше. Летнее трансферное окно в России закрывается 14 сентября. Выходит, что на обещанные 4-5 переходов у «Рубина» остались чуть более двух недель. Ничего невозможного в такой задаче, конечно же, нет. Но столько же футболистов пополнили команду за два предыдущих месяца.

Времени для ожидания остается все меньше. Трансферное окно в России закрывается 14 сентября Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа по трансферам ведется. Конкретные детали и лица, участвующие в переговорах, не раскрываются. Но узнать приоритетные задачи клуба на остаток окна нам все же удалось.

Центральный защитник: замена Мартыновичу?

Для кого-то это может стать новостью, но «Рубин» прямо сейчас – одна из двух самых пропускающих команд Премьер-лиги. 13 голов после 6 туров – столько же в пассиве у занимающего последнее место «Оренбурга». И логично, что одно из главных трансферных желаний Рахимова состоит в усилении центра обороны.

Сейчас в распоряжении 58-летнего специалиста имеются шесть центрдефов. Трое из них явно выделяются по своему игровому времени: Игор Вуячич, Алексей Грицаенко и Александр Мартынович. Черногорец, несмотря на свой послужной список, зацементировать оборону в «Рубине» так и не смог, хотя в защите видится лидером. Россиянин, на удивление, выглядит в тройке самым надежным. А вот к белорусу в последнее время все больше и больше вопросов.

В матче с «Динамо» Мартынович несколько раз проваливался при игре «один в один» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

36-летний капитан команды не всегда успевает за юркими форвардами, а компенсировать отсутствие скорости за счет грамотного выбора позиции уже не получается. Показательным стал матч с «Динамо», когда во втором тайме Мартынович не только стал соучастником второго гола москвичей, но и несколько раз сильно проваливался «один в один».

Рахимов отреагировал, сняв белоруса на концовку игры, а на пресс-конференции заявил, что замена Александра была связана с частыми провалами в его зоне. Не исключено, что поиск центрдефа связан с не самой качественной игрой Мартыновича на старте сезона.

Крайний защитник: взор на иностранный рынок

Помимо центра обороны нуждаются в точечном усилении и фланги. И если справа имеется надежный Дмитрий Кабутов, то происходящее слева недопустимо для клубов уровня «Рубина». За полтора месяца на позиции левого латераля поиграли уже 5 футболистов. И что примечательно, к какому-то конкретному выбору тренерский штаб так и не пришел. Пертурбации происходят и по сей день.

Если слева в защите у «Рубина» большие проблемы, то справа имеется надежный Кабутов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани ищут профильного игрока на эту позицию, но рассматривают только иностранный рынок. В России футболистов, способных усилить левый фланг обороны «Рубина», предостаточно, но ценник за относительно сильных игроков с нужным паспортом начинается от 2 млн евро. Для клуба такая сумма прямо сейчас – непосильная задача.

Атакующий полузащитник: наследник Иванова

Еще одна позиция под усиление – атакующий полузащитник. Важно понимать, что при действующей схеме 5-3-2 подобного амплуа в «Рубине» нет, но это не отменяет того, что такой игрок Рахимову нужен.

Нынешний центр поля – это преимущественно разрушители: Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Марат Апшацев. Александр Зотов, скорее, этакий «box to box», а единственный полузащитник, способный качественно созидать в атаке – Олег Иванов. Наличие Иванова для «Рубина» – большое подспорье. Опытный хавбек, как правило, выходит на поле во втором тайме и за счет своих передач обостряет игру. Тот же матч с «Динамо» стал отличным тому примером.

Однако сама ситуация, при которой 37-летний Иванов по своему атакующему потенциалу на голову выше остальных полузащитников команды – это не то что проблема, а катастрофа. Так что в «Рубине» мониторят креативных игроков в центр поля.

«Рубину» необходим качественный полузащитник с конкретикой в атаке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из таковых мог бы стать 23-летний израильтянин Махмед Джабер, которого сватали в «Рубин» иностранные СМИ. Но его клуб «Маккаби Хайфа» уже вышел в групповой этап Лиги Европы. Вероятность того, что молодой футболист променяет еврокубки на Россию, крайне мала.

Форвард: ждать ли Чаврича, уйдут ли Фамейе и Лисакович?

Нужны «Рубину» футболисты и в линию атаки. Не зря же казанский клуб долгое время вел переговоры по переходу Александара Чаврича. По последней информации, форвард «Слована» намеревался остаться в клубе из Братиславы до 31 августа. Что будет дальше – вопрос. Но в казанском клубе не скрывают, что переезд серба в Россию все еще возможен.

Кстати, сам клуб из Словакии свои вопросы по евроосени еще не решил. Решающий матч с кипрским «Арисом» за группу Лиги Европы состоится завтра. Вероятно, после него и наступит окончательная конкретика в деле «Рубин» – Чаврич.

По Фамейе предложений в «Рубин» не поступало, Лисаковичем интересовались в «Сочи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но, помимо трансферов «на вход», в теории могут состояться и трансферы «на выход». Неделю назад в российских СМИ появилась информация о возможном уходе из «Рубина» нападающих Джоэля Фамейе и Виталия Лисаковича. Как стало известно «ТИ-Спорт», вероятность такая действительно имеется. Правда, ровная такая же, как и по отношению к любому другому футболисту «Рубина».

Очевидно, что насильно никого удерживать не будут. И если в клуб поступит выгодный оффер по одному из футболистов, кто-то из них в теории может и перейти в другую команду. Другое дело, что выгодных предложений ни по тому, ни по другому в «Рубин» не поступало. И если Фамейе потенциальных покупателей, видимо, не привлекает, то по Лисаковичу некоторую заинтересованность проявляли в «Сочи». Рассматривался даже вариант с возможной арендой, но чуть позже южане отказались и от него.