Трансферный бан с «Локомотива» снимут в течение недели

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«Локомотив» отправил 65 тысяч евро в качестве уплаты долга «Мариуполю» за Марка Мампасси. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Трансферный бан с «железнодорожников» снимут в течение недели, сообщает источник.

Напомним, ране Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате «Мариуполю» компенсации в размере почти 50 тысяч евро за подготовку защитника Мампасси. После этого ФИФА наложила на «красно-зеленых» трансферный бан.

«Локомотив» финишировал шестым в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка. Чемпионство впервые в истории взял «Краснодар» с 67 баллами. Он опередил «Зенит» на одно очко – подопечные Сергея Семака набрали 66 баллов и стали вторыми.