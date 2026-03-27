Transfermarkt повысил стоимость Матвея Сафонова на 7 миллионов евро

Авторитетный статистический портал Transfermarkt провел промежуточное обновление рыночных стоимостей игроков французской Лиги 1. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов значительно прибавил в цене.

Согласно новой оценке, голкипер сборной России подорожал на 7 миллионов евро — теперь его трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро. Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года.

В прошлом сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и семь раз отыграл «на ноль». В нынешней кампании на счету российского голкипера 16 встреч, в семи из которых он не пропускал. Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.