27 марта 2026 16:13

Transfermarkt повысил стоимость Матвея Сафонова на 7 миллионов евро
Фото: psg.fr

Авторитетный статистический портал Transfermarkt провел промежуточное обновление рыночных стоимостей игроков французской Лиги 1. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов значительно прибавил в цене.

Согласно новой оценке, голкипер сборной России подорожал на 7 миллионов евро — теперь его трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро. Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года.

В прошлом сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и семь раз отыграл «на ноль». В нынешней кампании на счету российского голкипера 16 встреч, в семи из которых он не пропускал. Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

В топе
Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

26 марта 2026
В Татарстане предложили ограничить число домашних животных в квартирах

В Татарстане предложили ограничить число домашних животных в квартирах

27 марта 2026
