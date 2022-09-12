Transfermarkt: Лидеры «Рубина» Дзагоев, Дюпин и Лисакович потеряли в рыночной стоимости

Пять футболистов «Рубина» получили обновление рыночной стоимости по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Так, нападающие Джоэль Фамейе и Кирилл Моисеев после сентябрьского обновления согласно немецкому сайту стали стоить 1.5 млн и 100 тысяч евро, соответственно. Прирост каждого составил 300 тысяч (25%) и 75 тысяч (300%) евро.

В свою очередь, заметно в цене, по версии Transfermarkt, упали лидеры команды: Юрий Дюпин (1 млн евро), Виталий Лисакович (1.5 млн евро), и Алан Дзагоев (1.2 млн евро). Голкипер и форвард подешевели на 200 тысяч, а полузащитник – на 300 тысяч евро.

Стоит отметить, что даже после обновления «Рубин» с существенным отрывом остается самой «дорогой» командой Первой лиги. Общая стоимость состава команды Леонида Слуцкого оценивается в 20.33 млн евро. На втором месте «Арсенал» – 14.55 млн евро, на третьем – «Алания» – 11.13 млн евро.

Напомним, накануне «Рубин» со счетом 2:1 обыграл московский «Велес». После девяти туров казанцы с 16 очками занимают временное второе место в турнирной таблице Первой лиги.

В десятом туре чемпионата «Рубин» примет дома астраханский «Волгарь». Игра состоится 18 сентября на стадионе «Ак Барс Арена».