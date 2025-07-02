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На главную ТИ-Спорт 2 июля 2025 10:24

Трансфер Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» завершен

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Трансфер Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» завершен
Фото: flamengo.com.br

Журналист Вене Касагранде в соцсети Х написал, что Сергей Семак был уведомлен, что трансфер полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» завершен, и скоро он приступит к работе с петербургской командой.

По информации источника, сине-бело-голубые делают все возможное для скорейшего оформления необходимых документов.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отдал за Жерсона 25 миллионов евро.

28-летний футболист играет за «Фламенго» с января 2023 года. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 25 млн.

#фк зенит #сергей семак
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