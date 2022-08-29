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Спорт
29 августа 2022  15:45

Трансфер Самошникова в «Динамо» сорвался: защитник «Рубина» провалил медосмотр

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Трансфер защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к казанскому клубу.

По информации источника, причиной сорвавшегося перехода стал проваленный медосмотор.

«Сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта», — заявил источник.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Самошникова в «Динамо» должен был официально согласован уже в понедельник. За защитника казанский клуб должен был получить 3 миллиона евро.

Стоит отметить, что накануне защитник не попал в заявку казанского клуба на домашний матч 7-го тура первой лиги против «КАМАЗа». 

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи. 

#футбол #фк рубин #Илья Самошников #фк динамо
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