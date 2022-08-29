Трансфер Самошникова в «Динамо» сорвался: защитник «Рубина» провалил медосмотр
Трансфер защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к казанскому клубу.
По информации источника, причиной сорвавшегося перехода стал проваленный медосмотор.
«Сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта», — заявил источник.
Ранее сообщалось о том, что трансфер Самошникова в «Динамо» должен был официально согласован уже в понедельник. За защитника казанский клуб должен был получить 3 миллиона евро.
Стоит отметить, что накануне защитник не попал в заявку казанского клуба на домашний матч 7-го тура первой лиги против «КАМАЗа».
Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.