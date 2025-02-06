Трансфер Родриго Саласара в «Зенит» сорвался

Родриго Саласар из «Браги» не перейдет в «Зенит», о чем ранее сообщали испанские и португальские медиа.

«Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные российским клубом, поэтму португальский клуб прекратил переговоры.

«Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В "Браге" боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то», — утверждает источник издания «Чемпионат».

Ранее утверждалось, что 25-летний полузащитник «Браги» Родриго Саласар в понедельник успешно прошел медосмотр в Дубае для «Зенита». Сообщалось, что трансфер оценен в €15 и еще 5 миллионов в качестве боннусов.

Питерский клуб идет на втором месте после окончания первой части чемпионата РПЛ. В активе «сине-бело-голубых» 29 очков после 18 туров.