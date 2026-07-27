Трансфер Гонсалеса в «Рубин» сорвался: «Бургос» заблокировал переход футболиста

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Полузащитник испанского «Бургоса» Давид Гонсалес не перейдёт в казанский «Рубин». Испанский клуб отклонил предложение российской стороны в размере 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает Sport24.

Причиной срыва сделки стала структура прав на игрока. Предложенная «Рубином» сумма соответствовала лишь 50% прав на футболиста, которыми владеет «Бургос». Оставшиеся 50% принадлежат мадридскому «Реалу». Испанский клуб настаивал на продаже всех прав на Гонсалеса сразу и требовал за полный трансфер 5 миллионов евро. «Рубин», в свою очередь, был готов приобрести только половину прав за 2,5 миллиона евро, но не стал платить за весь пакет.

В результате переговоры между клубами окончательно прекращены. Несмотря на то что сам футболист был согласен на переход в казанский клуб, «Бургос» заблокировал сделку, и 24-летний полузащитник останется в испанской команде. Напомним, что Гонсалес выступает за «Бургос» с 2023 года, его контракт с клубом действует до лета 2028 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 37 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.