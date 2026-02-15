Трансфер Годяева сорвался, а что с Щетининым? «Рубин» все еще ищет хорошего хавбека в РПЛ

До закрытия зимнего трансферного окна в РПЛ остается четыре дня. Пока «Рубин» совершил лишь одну сделку на вход – команду пополнил 27-летний вратарь Алексей Кеняйкин. Тем не менее, в составе казанцев остаются как минимум две позиции, остро нуждающиеся в усилении. Футболисты какого амплуа и функционала нужны «Рубину» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-rostov.ru

Травмы Кузяева и Иву вынуждают «Рубин» искать качественного хавбека

То, что Франку Артиге сулит непростой старт в РПЛ весной 2026 года, было понятно сразу. Календарю «Рубина» в конце февраля – начале марта не позавидовала бы ни одна команда лиги. «Динамо» Махачкала на выезде, а потом дома две подряд встречи с претендентами на чемпионство – «Краснодаром» и «Локомотивом».

Помимо непростых соперников, судьба «Рубину» преподнесла и других трудностей. За две недели до возобновления РПЛ ряд игроков основного состава продолжает только восстанавливаться от травм. Это Мирлинд Даку и Угочукву Иву. К ним совсем недавно добавился Далер Кузяев, получивший перелом ребра в одном из товарищеских матчей на сборах в Белеке.

Центр полузащиты «Рубина» и так выглядел довольно скромно, что, конечно, отражалось на качестве игры в дебютных встречах под руководством Франка Артиги. Однако сейчас ситуация в клубе на этой позиции если не критическая, то очень близкая к этому.

По данным телеграм-канала «Мутко против», за четыре дня до завершения зимнего трансферного окна «Рубин» продолжает искать футболиста на позицию хавбека. Казанцев интересует полузащитник как оборонительного плана на место Иву, так и игрок креативный, с атакующим потенциалом, умеющий доставить мяч до нападающих.

Под трансферы руководство «Рубина» готово выделить деньги, но сумма эта не должна сильно превышать отметки в 1 млн евро (1,2-1,3 млн). По данным все того же телеграм-канала «Мутко против», зарплата новичка казанцев в свою очередь по контракту максимум достигнет пяти миллионов рублей в месяц.

У «Рубина» все-таки сорвался трансфер Данилы Годяева из «Локомотива»?

В сложившемся положении «Рубина» возникает резонный вопрос, а кого казанцы смогут себе позволить на припасенные для трансферов деньги? С учетом введенного министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым нового лимита на легионеров, спрос и цена на российских игроков в последние пол года взлетели в разы.

Даже молодежь из глубокого резерва клубы РПЛ не готовы отдавать за символические суммы. А тут у «Рубина» стоит вопрос не просто приобретения нового игрока на проблемные позиции. Это должен быть футболист, способный компенсировать потерю Иву.

Как сообщал инсайдер Иван Карпов, в первые две недели февраля «Рубин» серьезно прорабатывал варианты с подписанием Данилы Годяева из «Локомотива». Помимо него, казанцев также привлекала кандидатура 20-летнего полузащитника «железнодорожников» Михаила Щетинина.

Если говорить про Годяева, то во второй половине прошлого сезона РПЛ он регулярно появлялся в основном составе «Локомотива». По антропометрии и своему функционалу он близок к Алексею Батракову. Но, естественно, таким же мастерством, чувством паса как «83-й» номер «паровозов» он не обладает.

Минувшей осенью Годяев снова выпал из основы «Локомотива». Что довольно неудивительно, учитывая подбор футболистов у «железнодорожников» в центре поля: Пруцев, Карпукас, Тимофеев, тот же Батраков. За осеннюю часть сезона 2025\26 у Данилы Годяева всего три сыгранных матча за «Локомотив» и 0+0 по системе результативности.

Учитывая талант Артиги в работе с молодыми игроками, испанский тренер вполне мог вывести Годяева на новый уровень. Но, судя по всему, полузащитник отправится из Москвы не в Казань, а в Самару. Как передает Иван Карпов, «Локомотив» и «Крылья Советов» уже договорились об обмене.

«Железнодорожники» получат в свое расположение вингера Ивана Олейникова, которым, к слову, тоже активно интересовался «Рубин» и даже сделал предложение «Крыльям Советов» в размере 130 млн рублей. Однако самарцы отказались от этого варианта и пошли на контакт с «Локомотивом», который им показался предпочтительнее. За Олейникова «железнодорожники» отдают не только 100 млн рублей, но и как раз-таки полузащитника Данилу Годяева.

Одной сделкой «Локомотив» и «Крылья Советов» оставили «Рубин» фактически с носом. Конечно, казанцы могут завершить трансфер Михаила Щетинина, но насколько он в глобальном смысле необходим казанцам – вопрос злободневный. Ведь последние пол сезона полузащитник отыграл в Беларуси, за местный «Арсенал» из Дзержинска, усилит ли он «Рубин» в своем текущем состоянии?

Доведет ли до конца «Рубин» сделку с «Ростовом» по Щетинину»?

Сорвавшийся трансфер Годяева вынуждает «Рубин» выходить на европейский рынок в надежде найти бриллиант в странах ближнего зарубежья. Но удастся ли это сделать за четыре дня до закрытия окна в РПЛ. Время откровенно тает на глазах казанцев.

В целом, пока трансферная политика «Рубина» больше напоминает какую-то отчаянность в действиях, нежели продуманную стратегию. Из-за ограниченных финансов казанцы неконкурентоспособны на рынке и даже если диалог с командами РПЛ завязывается, то быстро обрывается, когда обсуждаются детали сделки.

«Рубин» не смог довести до конца трансфер Годяева. Аналогично печально будто бы завершатся и переговоры казанцев с «Ростовом» о покупке 24-летнего атакующего хавбека Кирилла Щетинина. Универсальность футболиста позволила бы «Рубину» закрыть позицию в том числе левого/правого инсайда.

Щетинин в последние четыре сезона в «Ростове» был диспетчером атак и мозгом команды. Игрока за светлую голову, технику очень ценил Валерий Карпин, в таком же восторге пребывает и нынешний наставник южан Джонатан Альба.

«Ростов» вполне вероятно не прочь отпустить Щетинина из-за непростой финансовой обстановки в клубе. Но, видимо, предложение «Рубина 1-1,5 млн за игрока является слишком скромных для ростовчан. Трансферная стоимость полузащитника согласно порталу Transfermarkt – минимум около 2,5 млн евро.

К началу третьего сбора дела «Рубина» действительно выглядят неоднозначно. Франк Артига разрядил обстановку в клубе, придал раздевалке нового настроения. Футбол и игра казанцев выглядят иначе, по сравнению с «рахимовскими» временами.

Но для того, чтобы реализовать все задумки испанского специалиста с контролем мяча, прессингом и тому подобное, – «Рубину» необходимы квалифицированные футболисты. Иначе громкие разговоры о революции игры Артиги так и останутся словами, утопией.