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Происшествия 16 июня 2025 15:46

Трамвайный вагон сошел с рельсов из-за износа путей в Казани

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Между остановками «Татмебельбыт» и «Площадь Вахитова» в Казани сошел с рельсов трамвайный вагон №1304 маршрута №5 вследствие сильного износа путей. На месте работают аварийные бригады предприятия, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что трамвайные пути на данном участке были уложены еще в 2001 году.

«Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений <...> На балансе предприятия 132 км трамвайных путей, из них с предельным износом 70 км. В общей сложности на обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 6 млрд рублей», – указано в сообщении.

#Трамваи #Метроэлектротранс
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