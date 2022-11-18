Трамвайная ветка из Замелекесья соединит все районы Набережных Челнов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Новая трамвайная ветка, которая свяжет Замелекесье с поселком ГЭС в Набережных Челнах, будет построена в два этапа. Первый этап трамвайной ветки пройдет с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой автодороги, протяженность составляет 10 км 228 м пути в обе стороны, рассказал на пресс-конференции первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

По проекту, новые трамвайные пути пройдут по Сармановскому тракту, проспекту Фоменко, Казанскому проспекту с выходом на проспект Мусы Джалиля, сообщил Зуев.

По его словам, первый этап уже прошел государственную экспертизу. На его строительство по расценкам прошлого года необходимо 1,3 млрд рублей, которые не включают обновление подвижного состава. В настоящее время определяется источник финансирования масштабного проекта.

Второй этап пока находится на государственной экспертизе, определяется сметная стоимость проекта. Протяженность дороги составит 3 км 540 метров. Трасса пройдет по Казанскому проспекту до кольца на проспекте Фоменко.

Строительство данного объекта обеспечит транспортную доступность для жителей Замелекесья, поселка ЗЯБ в районы Сидоровки, ГЭСа и новой части города.

«В Замекесье в ближайшее время будет проживать до 60 тысяч жителей. Конечно, нужно обеспечение доступного транспорта, трамвай отвечает всем требованиям безопасности и удобства», — прокомментировал Зуев.