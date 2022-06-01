Трамвай на Аделя Кутуя в Казани на большой скорости сошел с рельсов

Сегодня на улице Аделя Кутуя трамвай сошел с рельсов. Как сообщили агентству в «Метроэлектротрансе», на этом участке из-за проводимых работ на путях установлено ограничение в 15 км/ч, однако водитель трамвая ехал со скоростью 30 км/ч, что и привело к сходу с рельсов.

Временно было приостановлено движение трамвайного маршрута №4. Сейчас оно уже запущено вновь, задержка составила 47 минут. Как уточнили «Татар-информу» в «Метроэлектротрансе», водителя трамвая привлекут к дисциплинарной ответственности.