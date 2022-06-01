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Ру Тат
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Происшествия
1 июня 2022  12:42
Павел Климчак

Трамвай на Аделя Кутуя в Казани на большой скорости сошел с рельсов

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Сегодня на улице Аделя Кутуя трамвай сошел с рельсов. Как сообщили агентству в «Метроэлектротрансе», на этом участке из-за проводимых работ на путях установлено ограничение в 15 км/ч, однако водитель трамвая ехал со скоростью 30 км/ч, что и привело к сходу с рельсов.

Временно было приостановлено движение трамвайного маршрута №4. Сейчас оно уже запущено вновь, задержка составила 47 минут. Как уточнили «Татар-информу» в «Метроэлектротрансе», водителя трамвая привлекут к дисциплинарной ответственности.

 

#трамвай #трамвай сошел с рельсов #МУП «Метроэлектротранс»
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