Трамваи Челнов оборудуют системой видеонаблюдения

В Набережных Челнах 25 трамваев оборудуют видеокамерами. 125 антивандальных видеокамер, а также сопутствующее оборудование приобретет «Электротранспорт», пишут «Челнинские известия».

На предприятии рассказали, что на каждый вагон будет установлено по пять камер, жесткий диск для накопления данных, навигационный модуль, пульт управления и монитор. Монтировать оборудование будут специалисты «Электротранспорта». На эти цели выделено 2,33 млн рублей.

Таким образом видеонаблюдением будет оснащена половина городского трамвайного парка. Кроме планируемых 25 вагонов, система, обеспечивающая транспортную безопасность, имеется на 10 ранее закупленных вагонах и десяти трамваях, полученных из Москвы. Также несколько единиц электротранспорта оснащено в 2021 году за счет собственных средств. Всего в парке числится 111 трамваев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах началась установка 3,5 тыс. «умных» домофонов за 200 млн рублей.