Трампу назначили безусловное освобождение по «делу Сторми Дэниелс»

Избранному Президенту США Дональду Трампу назначено безусловное освобождение по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс в обмен на ее молчание. Такое решение принял уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке.

ТАСС замечает, что теперь Трамп станет первым Президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность, будучи судимым за уголовные преступления. При этом Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост главы государства или занимать его.

Безусловное освобождение отличается от условного тем, что при последнем осужденному необходимо соблюдать определенные требования, такие как трудоустройство или возмещение ущерба, поясняет газета The New York Times.

Трамп участвовал в заседании по видеосвязи, находясь в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Перед вынесением приговора он сообщил журналистам, что его команда подаст апелляцию в любом случае. Политик уверен, что судья вообще не должен был рассматривать это дело, отмечает РБК.

Из материалов дела следует, что в 2006 году Дональд Трамп вступил в интимную связь со Сторми Дэниелс, а в 2016-м поручил своему адвокату Майклу Коэну заключить с ней соглашение о неразглашении. Взамен бывшая порноактриса получила от юриста 130 тыс. долларов. Уже став Президентом, Трамп перевел Коэну 420 тыс. долларов, замаскировав их под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.

Само по себе подобный подлог считается проступком, но так как махинации совершались с целью повлиять на исход выборов, они превратились в уголовно наказуемое деяние. Суд присяжных 30 мая 2024 года признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения. В случае назначения максимального наказания ему грозило 136 лет тюрьмы.