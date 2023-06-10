Трампу и его помощнику предъявили обвинения по 38 пунктам

Экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте предъявлены обвинения по 38 пунктам дела о ненадлежащем хранении секретных документов. Это следует из обвинительного заключения, опубликованного федеральными прокурорами.

Самого Трампа касаются 37 пунктов обвинения, его помощника — шесть. К бывшему американскому лидеру относится 31 пункт об умышленном хранении секретных документов о национальной обороне, а также пункты о сговоре с целью воспрепятствовать правосудию, о сокрытии документов, о сокрытии документов с целью коррупции, о сокрытии документов в ходе федерального расследования, о схеме сокрытия документов и о ложных показаниях.

Из обвинительного акта следует, что Трамп после завершения своей каденции вывез из Белого дома десятки ящиков, многие из которых содержали секретные бумаги, и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Коробки с документами хранились в том числе в бальном зале, ванной комнате и душе, туалете, служебном помещении, спальне политика и кладовой.

В ходе обыска в августе 2022 года сотрудники ФБР изъяли 102 документа, на 17 из которых стоял гриф «Совершенно секретно». Они содержали, в частности, информацию об оборонных возможностях Соединенных Штатов и других стран, о ядерных программах США, о потенциальных уязвимостях Штатов и их союзников, о планах возможного возмездия в ответ на иностранную агрессию, о ядерном потенциале другой страны и о чувствительных данных разведки.

При этом, по данным Министерства юстиции США, Трамп дважды показывал секретные бумаги посторонним людям. Позднее он при помощи Науты пытался скрыть часть документов от своего собственного представителя, чтобы тот не смог их вернуть американским властям.

Обвинение в адрес Трампа предусматривает в совокупности до 400 лет тюремного заключения, а также наложение штрафов. Окончательное наказание может определяться путем сложения всех сроков. Ни одно из предъявленных экс-президенту обвинений не предусматривает минимального срока заключения или минимального штрафа. Вместе с тем они не предусматривают санкции в виде запрета на занятие государственных должностей. Таким образом, Дональд Трамп может вновь избираться на пост Президента и занять его.