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Политика 1 августа 2025 12:34

Трампа хотят номинировать на Нобелевскую премию мира

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Камбоджа (государство в Юго-Восточной Азии – прим. Т-и) хочет номинировать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за участие американского лидера в урегулировании конфликта Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол, чьи слова приводит газета Wall Street Journal.

«Он (Трамп - прим. Т-и) должен получить Нобелевскую премию не только за его работу (по урегулированию конфликта с участием - прим. Т-и) Камбоджи, но также и в других регионах», – сказал Чантол.

Ранее Трамп разговаривал с лидерами Камбоджи и Таиланда. Президент Штатов отметил, что Америка не будет заключать торговые сделки с этими странами до окончания конфликта. Позже, по словам Трампа, власти стран согласились немедленно встретиться, чтобы проработать соглашение о прекращении огня.

Чантол подчеркнул, что страны вряд ли бы договорились о прекращении конфликта без участия Трампа. Именно поэтому власти Камбоджи намерены обратиться в Нобелевский комитет по поводу кандидатуры президента США.

#Дональд Трамп #нобелевская премия
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