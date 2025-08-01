Трампа опечалили авиаудары ВС РФ по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его огорчили авиационные удары России по Украине.

«Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно», – сказал Трамп, отвечая на вопрос об авиаударах РФ по Украине (перевод по РИА «Новости»).

Он также добавил, что данный конфликт устроил экс-президент США Джо Байден, а не он, действующий американский лидер.

«Это война Байдена, а не моя», – сказал Трамп.

Вооруженные силы России начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным властей РФ, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом, как отметил пресс-секретарь Президента страны Дмитрий Песков, ВС РФ в боях с ВСУ не ударяют по жилым домам и социальной инфраструктуре.