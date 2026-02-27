Трамп заявил о желании постепенно отменить санкции против России в случае достижения мира

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы постепенно отменить санкции, введенные против России, в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил сам американский лидер, отвечая на вопросы ТАСС в ходе общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», – сказал Президент США в ответ на просьбу объяснить, стремится ли он к отмене рестрикций против РФ и расширению американо-российских торгово-экономических связей.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что добивается скорейшего окончания вооруженного противостояния на Украине. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», – акцентировал он.

«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с Президентом [РФ Владимиром] Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», – добавил политик, но не стал уточнять, идет ли речь о старых контактах или состоялся новый разговор двух лидеров.

Ранее Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине.

До этого, в начале февраля, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что введение дополнительных санкций против РФ зависит от хода переговоров по урегулированию украинского конфликта.