Трамп заявил о хищении миллиардов долларов в США каждый час

Президент США Дональд Трамп обвинил в коррупции штаты, которыми руководят представители Демократической партии. По его мнению, в них ежечасно расхищают миллиарды долларов. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп прокомментировал заявление лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера о необходимости бороться с коррупцией в стране. Президент предположил, что сенатор имел в виду Калифорнию, Миннесоту, Иллинойс, Мэн и Нью-Йорк.

«Миллиарды долларов расхищаются ежечасно», – написал Трамп.

Он также выразил надежду, что слова Шумера не разойдутся с делом, и заявил о готовности совместно работать над решением проблемы.

«Для меня будет честью работать с ним над решением этой очень большой проблемы демократов, решение которой позволит буквально сбалансировать бюджет США», – добавил американский лидер.