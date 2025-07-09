Трамп заявил о возможной поставке Patriot Украине, но назвал систему «очень дорогой»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть новый запрос Украины на поставку дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами африканских государств – Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала – проходившей в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

При этом Трамп отметил, что речь идет о крайне дорогостоящей системе, которую не так просто выделить.

Украинские власти уже обратились с соответствующей просьбой. Трамп подчеркнул, что системы Patriot являются довольно редкими, поскольку значительное количество установок уже было отправлено Киеву ранее. Глава Белого дома добавил, что вопрос будет рассмотрен, но подчеркнул высокую цену этих комплексов.

«Очень, очень дорогостоящая система», – уточнил Трамп.