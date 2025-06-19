Трамп заявил о возможной близости Ирана к созданию ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Иран находился в нескольких неделях от получения ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Трампа, иранские власти якобы были близки к обладанию ядерным потенциалом и, как он считает, намеревались подписать соответствующее соглашение.

Ранее представители Ирана и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. Последняя встреча состоялась 23 мая в Риме. По итогам переговоров глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Оман предложил ряд механизмов, которые могут способствовать устранению препятствий на пути к достижению прогресса. По его словам, с учетом предложенных решений договорённость может быть достигнута в течение одного-двух раундов. Ключевым вопросом остаётся допустимость обогащения урана иранской стороной.

Тегеран продолжает отрицать наличие военной составляющей в своей ядерной программе. Как ранее сообщал телеканал CNN, разведывательное сообщество США, несмотря на заявления Трампа и официальных лиц Израиля, не обнаружило доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия.

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей подчеркнул, что иранские власти демонстрировали миролюбивую позицию и выдержку на фоне действий Израиля на протяжении последних лет.