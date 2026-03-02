news_header_top
Политика 2 марта 2026 10:20

Трамп заявил о трех кандидатах на пост главы Ирана, но не назвал имен

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает «трех очень хороших кандидатов» на роль нового руководителя Ирана, однако отказался называть их имена. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Трамп отметил, что сначала американские военные должны завершить поставленные задачи в исламской республике.

В интервью газете «The New York Times» Трамп добавил, что вопрос смены власти в стране в конечном итоге должен решать сам иранский народ. Он указал, что жители Ирана обсуждают такую возможность уже много лет и теперь, по его мнению, у них может появиться шанс реализовать это.

Отвечая на вопрос о возможной защите со стороны США граждан, которые могут выступить против действующего правительства, Трамп заявил, что давать конкретные обещания пока преждевременно.

#сша и иран #Дональд Трамп
