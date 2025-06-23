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Политика 23 июня 2025 08:25

Трамп заявил о разрушении ядерных объектов Ирана

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Президент США Дональд Трамп заявил о нанесении максимального ущерба подземным ядерным объектам Ирана в результате военной операции. Его слова приводит ТАСС.

По данным спутниковой съемки, серьезные разрушения зафиксированы на всех объектах, связанных с ядерной программой. Трамп подчеркнул, что термин «уничтожение» наиболее точно отражает результаты операции. Особый акцент американский лидер сделал на том, что основной удар пришелся по объектам, расположенным глубоко под землей, назвав это «точным попаданием».

Ранее в ночь на 22 июня Трамп сообщил об атаке Вооруженных сил США на три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он отметил, что операция прошла успешно, и выразил мнение, что Ирану следует согласиться на прекращение конфликта.

#иранская ядерная программа #Израиль #Иран #Дональд Трамп
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