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Политика 30 июля 2025 21:52

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Китаем

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтону и Пекину удастся договориться о сбалансированных условиях двусторонней торговли. По его словам, переговорный процесс продвигается успешно, сообщили в ТАСС.

"Мы продвигаемся с Китаем. У нас дела идут отлично с Китаем. Думаю, что все сработает очень хорошо. <...> Думаю, у нас с Китаем будет очень справедливая сделка», — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Очередная встреча делегаций США и КНР, посвященная торговым вопросам, прошла 28–29 июля в Стокгольме. По итогам переговоров стороны договорились продлить действие моратория на введение дополнительных импортных пошлин еще на три месяца.

#США #Китай #сотрудничество
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