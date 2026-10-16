Трамп заявил о непричастности его самого и Маска к ограничению работы Starlink

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ни он сам, ни руководитель корпорации SpaceX Илон Маск не ограничивали возможности спутниковой системы Starlink при ее использовании украинскими военными.

«Не знаю, кто это мог бы быть – во всяком случае, это не я. И вряд ли это был Илон. И, если я правильно понимаю, всё осталось по-прежнему», – сообщил журналистам американский лидер (цитата по РБК).

В ночь с 13 на 14 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись с перебоями в работе терминалов спутниковой связи при их движении со скоростью, превышающей 160 км/ч. Экс-советник украинского министра обороны Сергей Стерненко рассказал о случаях потери соединения уже при достижении скорости 60–70 км/ч. В результате, по его данным, оказались сорваны несколько важных миссий.

После этого британская газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что у ВСУ возникли проблемы с управлением беспилотниками, снабжением и ударами по тыловым объектам. Впрочем, уже к вечеру 14 октября бывший министр обороны Украины Михаил Федоров проинформировал о возобновлении работы Starlink на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью снять ограничения с военного варианта системы – Starshield.

Создатель и глава SpaceX Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X (прежде Twitter) объяснил, что систему Starshield контролирует администрацией США, а Starlink управляет его компания. Самый богатый человек в мире добавил, что последняя представляет собой коммерческий сервис, предназначенный для выполнения гражданских и оборонительных, но не наступательных задач.

Администрация Трампа отвергла причастность к предполагаемым ограничениям системы спутниковой связи, сообщил позднее портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Потом агентство Reuters написало, что решение все-таки было принято в Белом доме, однако сам Трамп, по данным источников, не давал такого указания.

Некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны рассказали о возобновлении работы Starshield на Украине при движении с высокой скоростью. Однако затем, уже сегодня днем, украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе поделился собственной оценкой ситуации, согласно которой ограничения на работу системы Starlink для ВСУ еще полностью не сняты,