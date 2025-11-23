news_header_top
Политика 23 ноября 2025 18:47

Трамп заявил о неблагодарности украинских властей

Президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешние украинские власти, назвав их неблагодарными. В публикации в своей социальной сети Truth Social он взял слово «руководство» в кавычки и заявил, что Киев «не выразил никакой благодарности» за усилия Вашингтона.

Трамп не уточнил, о каких именно действиях идет речь – попытках урегулировать конфликт или мерах поддержки Украины. Он также выразил недовольство тем, что европейские страны продолжают закупать российскую нефть, несмотря на санкционную политику США.

По словам президента, Вашингтон продолжает продавать союзникам по НАТО крупные партии вооружений, предназначенных для передачи Украине. При этом он обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот «отдавал все бесплатно».

Трамп заявил, что получил украинский кризис в наследство от предыдущей администрации, при которой ситуация начала ухудшаться, добавив, что во время его первого срока «о конфликте и речи не было».

#Дональд Трамп #Украина #Владимир Зеленский
