Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из 150 стран

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America’s Voice заявил о планах ввести единый тариф на импорт из порядка 150 стран с некрупными экономиками. По его словам, обсуждается ставка в размере 10–15 процентов, однако окончательное решение пока не принято.

После возвращения в Белый дом Трамп начал активно пересматривать торговую политику США: были повышены тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая, введены ограничения на ввоз стали, алюминия и автомобилей.

Кульминацией стало 2 апреля, когда были объявлены зеркальные пошлины: базовая ставка составила 10%, но для 57 стран применили повышенные тарифы. Однако уже через неделю процесс приостановили, а Вашингтон начал консультации с рядом стран.

Согласно информации Института управления поставками США, подобные меры уже вызвали спад в промышленности и привели к серьезным сбоям в логистике. Компании несут дополнительные расходы, пытаясь сохранить конкурентоспособность в условиях возросших издержек.

Несмотря на жесткую риторику, рынки чаще стали игнорировать заявления Трампа, учитывая его прежние шаги по смягчению политики под давлением инвесторов.