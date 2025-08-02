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Политика 2 августа 2025 17:21

Трамп заявил о готовности США к ситуациям, где речь идет о ядерном оружии

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США полностью готовы к ситуациям, где речь идет о ядерном оружии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, комментируя высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, что 1 августа Трамп приказал передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на якобы провокационные заявления Медведева на ядерную тематику в период с 28 и 31 июля. Зампредседателя Совбеза РФ напомнил, что любой ультиматум – путь к войне, и рекомендовал действующему президенту Штатов не идти по пути его предшественника Джо Байдена. Позже американский лидер в своих соцсетях написал, что Медведеву, который «все еще считает себя президентом» России, «нужно следить за своими словами».

«Он (Медведев – прим. Т-и) говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы – и мы полностью готовы», – сказал Трамп журналистам (перевод по РИА «Новости»).

#Дональд Трамп #ядерное оружие #США #Дмитрий Медведев
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