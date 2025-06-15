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Политика 15 июня 2025 17:50

Трамп заявил о готовности к посредничеству Путина в конфликте Ирана и Израиля

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Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к инициативе со стороны Президента России Владимира Путина по посредничеству в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что Путин уже проявил готовность к участию в мирных переговорах и звонил ему по этому поводу. Американский лидер добавил, что они подробно обсудили ситуацию и возможные пути ее решения.

Дональд Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт, если это потребуется, однако на данный момент не вовлечены в происходящее напрямую.

#Россия и США #Владимир Путин #Дональд Трамп #Израиль #Иран
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