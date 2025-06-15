Трамп заявил о готовности к посредничеству Путина в конфликте Ирана и Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к инициативе со стороны Президента России Владимира Путина по посредничеству в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что Путин уже проявил готовность к участию в мирных переговорах и звонил ему по этому поводу. Американский лидер добавил, что они подробно обсудили ситуацию и возможные пути ее решения.

Дональд Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты могут вмешаться в конфликт, если это потребуется, однако на данный момент не вовлечены в происходящее напрямую.