news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 15 марта 2026 14:45

Трамп заявил Мерцу, что конфликт на Украине развивается в пользу России

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем дал понять, что считает развитие конфликта на Украине в пользу России. Об этом сообщила британская газета «Financial Times» со ссылкой на источники, передает «ТАСС».

По данным издания, Мерц провел переговоры с Трампом в Белом доме 3 марта. Он прибыл на встречу с картами и графиками, рассчитывая убедить американского лидера усилить давление на Россию.

Однако, как пишет газета, Трамп не проявил интереса к детальному обсуждению ситуации вокруг конфликта. Американский Президент по-прежнему считает, что Украина постепенно ослабевает, тогда как Россия сохраняет свои позиции.

#россия и украина #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров