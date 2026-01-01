Трамп заявил, что хотел бы установления мира на Земле в новом году

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

В наступившем 2026 году Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен стремиться к установлению мира на всей Земле. Об этом американский лидер заявил журналистам вечером 31 декабря своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

В начале приема у Президента США поинтересовались, дал ли он сам себе какие-то обещания перед наступлением Нового года. «Да, есть. Мир на земле», – пояснил он.

При этом Трамп не стал отвечать на вопросы о том, готова ли его администрация направить американские войска на Украину и какова роль Центрального разведывательного управления США в ударе по территории Венесуэлы. Политик ограничился улыбкой и сказал представителям СМИ: «Спасибо».

Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что США продемонстрировали готовность разместить свои войска на Украине в рамках гарантий безопасности.