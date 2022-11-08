Трамп заявил, что выступит с «важным заявлением» 15 ноября

Экс-президент США Дональд Трамп планирует выступить с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго. Об этом передает ТАСС.

«15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде», — заявил Трамп во время своего выступления на митинге перед сторонниками в штате Огайо.

По его словам, промежуточные выборы, которые пройдут 8 ноября и по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса , могут стать «спасительными для страны».

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники, передавал, что Трамп на митинге в Огайо может объявить о своем участии в следующих выборах главы государства. Но политик в своем выступлении подчеркнул, что не хотел бы отвлекать внимание от промежуточных выборов.

Ряд американских СМИ называли в качестве даты такого объявления 14 ноября.

На митинге в Техасе 22 октября Трамп намекнул, что готов побороться за пост Президента на следующих выборах. Он заявил, что готов на это пойти, чтобы Штаты вновь стали «успешной, безопасной и великой» страной.