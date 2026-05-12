Трамп заявил, что Вэнс и Рубио могли бы стать сильной командой на выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы стать идеальной командой кандидатов от Республиканской партии на выборах 2028 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает «Коммерсантъ».

По словам Трампа, сочетание «Джей Ди и Марко» хорошо звучит для избирательного бюллетеня. Он отметил, что считает их идеальной командой, однако добавил, что остаются некоторые детали. При этом президент США не уточнил, кого видит кандидатом на пост главы государства, а кого – на должности вице-президента.

В конце апреля издание «Politico» со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что часть союзников Дональда Трампа все чаще рассматривает Марко Рубио как серьезного претендента на участие в президентской гонке.

Согласно мартовскому опросу Конференции консервативных политических действий (CPAC), рейтинг Марко Рубио вырос с 3% в 2025 году до 35%. В то же время поддержка вице-президента Джей Ди Вэнса снизилась с 61% до 53%.