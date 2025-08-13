news_header_top
Политика 13 августа 2025 22:18

Трамп заявил, что трехсторонняя встреча по Украине зависит от позиции Москвы

Трехсторонняя встреча с участием Президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского не состоится, если Вашингтон не получит от Москвы ответы на ключевые вопросы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что существует высокая вероятность проведения второй встречи, которую он считает более продуктивной, чем первую. По его словам, первоначальная встреча не приведет к немедленному завершению конфликта, однако позволит достичь важного взаимопонимания и создаст основу для последующего раунда переговоров.

Американский лидер уточнил, что готов принять участие в переговорах с Путиным и Зеленским, если стороны будут заинтересованы в его присутствии.

При этом Трамп подчеркнул, что вторая встреча может не состояться, если он сочтет ее проведение нецелесообразным из-за отсутствия необходимых ответов от Москвы.

