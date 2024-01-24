Трамп заявил, что в теракте 9/11 не замешан никто, кроме США

События 11 сентября 2001 года были совсем не такими, какими представили их американские власти. В них не были замешаны другие страны, кроме самих Соединенных Штатов, заявил экс-Президент США Дональд Трамп. Видео в своем канале в «Дзен» опубликовал писатель Николай Стариков.

«Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно: не было никакой атаки на башни Всемирного торгового центра, не было той атаки, как нам ее показали, и что в этом замешаны другие страны», — подчеркнул он.

По словам Трампа, это обернулось для Вашингтона и тех, кого он обвинил в атаке, войной на Ближнем Востоке, убийством миллионов людей.

«Мы потратили 9 трлн долларов, мы убили миллионы людей... и чего мы добились? Ничего! Мы получили только смерть и кровь», — уверен политик.

Экс-Президент США назвал позором внешнюю политику страны, а также призвал завершить конфликт на Украине в ближайшие сроки.

Судя по подписи к видео, выступление Трампа, на котором было сделано заявление, прозвучало в городе Лакония, штат Нью-Гэмпшир.