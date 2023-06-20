Трамп заявил, что США очень близки к ядерной войне с Россией

Вероятность начала ядерной войны между США и Россией очень высока. Об этом бывший Президент США Дональд Трамп заявил в интервью для Fox News, пишет ТАСС.

«Сейчас самое опасное время в истории нашей страны. Вы, возможно, очень близки к ядерной войне с Россией», – сказал политик.

Комментируя положение дел с ядерным оружием в КНДР, Трамп предположил, что если бы на данный момент пост Президента США занимали Барак Обама или Хиллари Клинтон, то началась бы «ядерная война с Северной Кореей».

Во время выступления перед своими однопартийцами в штате Джорджия 11 июня политик заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.