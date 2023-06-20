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Трамп заявил, что США очень близки к ядерной войне с Россией
Вероятность начала ядерной войны между США и Россией очень высока. Об этом бывший Президент США Дональд Трамп заявил в интервью для Fox News, пишет ТАСС.
«Сейчас самое опасное время в истории нашей страны. Вы, возможно, очень близки к ядерной войне с Россией», – сказал политик.
Комментируя положение дел с ядерным оружием в КНДР, Трамп предположил, что если бы на данный момент пост Президента США занимали Барак Обама или Хиллари Клинтон, то началась бы «ядерная война с Северной Кореей».
Во время выступления перед своими однопартийцами в штате Джорджия 11 июня политик заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.
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