Трамп заявил, что с Путиным легче договориться по Украине, чем с Зеленским

Договориться с Президентом России Владимиром Путиным по вопросу украинского урегулирования проще, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу «NBC», передает РИА Новости.

По словам Трампа, вести дела с Зеленским оказалось значительно сложнее. Он добавил, что был удивлен его нежеланием заключить сделку.

С начала года представители России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний из них прошел в Женеве 17-18 февраля. По итогам встречи стороны не подписали никаких документов. Конкретные сроки и место новых переговоров пока не определены.

9 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков, российский лидер рассказал американскому Президенту о ситуации в зоне специальной военной операции. Кроме того, стороны обсудили Иран, включая ситуацию на мировом нефтяном рынке.