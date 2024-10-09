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Трамп заявил, что Россия, США и Китай хотели отказаться от своего ядерного оружия
Россия, а также Соединенные Штаты и Китай готовы были отказаться от своего ядерного оружия. Эту тему подняли еще в годы президенства Дональда Трампа. Об этом заявил сам Трамп, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он подчеркнул, что избавиться от «ядерки» хотели полностью, причем страны были близки к заключению данной договоренности. Если бы это произошло, то в дальнейшем такая норма распространилась и на другие государства, уточнил Трамп, отметив, что «это было бы прекрасно».
В апреле 2023-го Трамп говорил, что поднимал тему «отказа от ядерного оружия» с Президентом России Владимиром Путиным. Российскому лидеру понравилась эта идея.
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