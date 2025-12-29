Трамп заявил, что Россия не наносила удары по ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер отметил, что Президент РФ Владимир Путин заинтересован в запуске станции и не наносил по ней никаких ударов. Кроме того, Россия не обстреливала Запорожскую АЭС, поскольку осознавала серьезную опасность такого действия для всех.

«Он (Владимир Путин – прим. Т-и) хочет, чтобы она (Запорожская АЭС – прим.Т-и) была запущена, и он не наносил по ней ракетных ударов, он ничем не бил по ней», – сказал Трамп.

В России ранее подчеркивали, что настоящей угрозой для ЗАЭС являются безответственные действия со стороны Украины, которая регулярно атакует инфраструктуру станции и ее города-спутника Энергодара.