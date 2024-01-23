Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин любят свои страны

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны и желают им процветания. Таким мнением в интервью Fox News поделился экс-Президент США Дональд Трамп.

По его мнению, оба лидера очень умные и влиятельные люди, а их действия направлены на преуспевание своих стран. «А у нас [президент Байден], который, по моему мнению, не способен на это», — уверен политик.

Ранее Трамп уже делился мнением, что благодаря хорошим отношениям с Путиным, будучи Президентом, смог бы избежать конфликта с Украиной.