Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на переговорах Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает обязательным свое присутствие на возможной встрече Президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит «ТАСС».

Отвечая на вопросы журналистов во время визита в музей, посвященный истории Белого дома в Вашингтоне, он отметил, что предпочел бы, чтобы лидеры России и Украины встретились без него и попробовали договориться самостоятельно.

По словам Трампа, пока остается открытым вопрос, смогут ли Путин и Зеленский наладить совместную работу.