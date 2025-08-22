news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 августа 2025 20:15

Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на переговорах Путина и Зеленского

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает обязательным свое присутствие на возможной встрече Президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит «ТАСС».

Отвечая на вопросы журналистов во время визита в музей, посвященный истории Белого дома в Вашингтоне, он отметил, что предпочел бы, чтобы лидеры России и Украины встретились без него и попробовали договориться самостоятельно.

По словам Трампа, пока остается открытым вопрос, смогут ли Путин и Зеленский наладить совместную работу.

#переговоры России и Украины #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025