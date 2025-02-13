Трамп заявил, что предложил Путину прекратить огонь на Украине

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему прекратить огонь на Украине. Об этом сообщил глава американского государства. В ответ Путин заявил, что не хочет, что урегулирование конфликта носило временный характер.

«Он (Путин – прим. Т.-и.) не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились», – цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп назвал достижимым прекращение огня на Украине в ближайшее время.

Ранее американский лидер назвал маловероятным возврат Украине территорий, вошедших в состав России.